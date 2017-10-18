Неадекватный водитель проехал "змейкой" по дороге, помял соседнюю машину и скрылся с места ДТП

Утром на Ленинском проспекте, двигаясь по непонятной траектории, водитель иномарки несколько раз чуть не задел проезжающие авто, а после помял стоящую перед светофором машину и скрылся

18 октября примерно в 7:30 утра в поле видимости видеорегистратора попал автомобилист, грубо нарушивший все возможные правила ПДД. Заснявший нарушителя сообщил, что тот дважды чуть не врезался в него, когда он перестраивался.

Недожавшись зеленого сигнала светофора, водитель красного Nissan Qashqai вырулил на крайнюю полосу, и, по всей видимости, не справившись с управлением, разбил зеркало и помял правый бок авто в соседнем ряду. Далее нарушитель продолжил движение по той же траектории.

Пользователи интернета предполагают, что за рулем могла быть девушка. Сообщается, что ни кто не пострадал, но на пересечении Ленинского проспекта и Маршала Жукова образовалась пробка.

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