Неадекватный москвич выстрелил в проходившую мимо женщину и жестоко избил ее сына

В сети опубликовано видео избиения молодого человека с камеры наблюдения в магазине, где парень пытался скрыться от нападавшего мужчины.

Накануне, 8 апреля, в Москве неадекватный мужчина открыл стрельбу по прохожим.

В воскресенье днем 46-летний мужчина во дворе жилых домов по улице Гарибальди выстрелил в лицо женщине и ее 22-летнему сыну. Сын попытался скрыться в продуктовом магазине. Неадекватный мужчина забежал за парнем и начал избивать битой. Работники магазина выбежали на улицу и позвали на помощь полицию, которые задержали неадеквата. Мать и парня госпитализировали в больницу.

Сегодня женщину из больницы выписали, а вот парень с серьезными травмами находится в реанимации. Следственными органами в отношении 46-летнего москвича заведено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Следствию предстоит назначить ряд судебных экспертиз, а также проверить психическое здоровье подозреваемого. В ближайшее время мужчине будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. СУ СК РФ по Москве

Расследование уголовного дела продолжается

Видео: Следком