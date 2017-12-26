Не лучший исход: участница проекта "Пацанки" Анастасия Яворская участвовала в траурном митинге на Марсовом поле

У петербуржец сотрудники полиции требуют паспортные данные.

Вечером 27 марта на Марсовом поле продолжился траурный митинг в память о погибших в Кемерове.

Как передает корреспондент Piter.TV в митинге участвовала Анастасия Яровская из телепроекта "Пацанки". Прибыв на Марсовом поле со своей мамой, она взяла в руки листок одного из присутствующих митингующих, на котором написано "64 (нет) погибших. Кто ответит?". После чего к ней сразу подошли сотрудники полиции и переписали данные паспорта. Анастасия всё это снимало на видео.

Также после нескольких подобных случаев, люди просто не выдержали и набросились на полицейского с мегафоном, в результате чего сотрудникам полиции пришлось покинуть Марсово поле, а митингующие кричали им вслед: "Уходи! Уходи! Уходи!".

Видео: Piter.TV; Instagram / a.yarusha