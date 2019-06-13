Не к столу будет сказано: список тем, чтобы испортить праздничные посиделки с семьей

11 ноября в 20:00 телеканал ТНТ порадовал своих зрителей продолжением сериала "Праздники", в котором рассказывается о том, как семья Пыжовых отмечает различные торжества от Дней рождений до Хэллоуина и дня ВМФ.

Конечно, это обычная русская семья, а значит то, как она отмечает праздники знакомо нам всем. Дело не обходится без конфликтов, споров, а также неудобных вопросов, на которые бы не хотелось отвечать в кругу семьи. Вдоховишись сериалом "Праздники" на ТНТ, подобрали топ-5 тем для обсуждения, которые испортят вам праздничные посиделки с семьей.

Женихи и детишки

"А когда свадьба?", "Пора рожать, часики-то тикают", "А жених-то у тебя есть какой? - большинство из нас смущали такими вопросами родственники на праздничном ужине. Темы замужества и рождения детей - самые распространенные для разговора за семейным столом.

Родственники искренне интересуются наследниками. Для них тема второй половинки и детей - это нормальные и безобидные вопросы. А нас это, по понятным причинам, раздражает, обижает и ставит в неловкое положение. Запасайтесь остроумными ответами, чтобы перевести все в шутку и не раздражаться на близких. А более старшим членам семьи советуем запастись терпением - ваши дети расскажут вам первыми о пополнении в семье, если такое планируется - и, наверное, это уже будет отдельный праздник в вашем доме!

Карьера и достаток

"Когда найдешь себе нормальную работу, это несерьезно!- эта фраза из уст членов семьи актуальна особенно для тех, кто занимается творческими профессиями или же работает в интернете на фрилансе. Старшее поколение не считает это за профессию, так как это не стабильно, не серьезно - в общем в их время такого нельзя было себе представить! Взрослым сложно объяснить, чем вы занимаетесь и почему это может важно, ведь некоторых профессий, которые есть сейчас, раньше просто не существовало.

Из-за непонимания старшее поколение оценивает престиж вашей профессии по уровню вашего заработка и начинают задавать неудобные вопросы о вашем достатке. Попробуйте объяснить на их языке, почему вы занимаетесь важными делом, а даже если оно не важно, вы занимаетесь тем, что приносит вам удовольствие.

Внешность

Наша внешность - это способ самовыразиться. С подросткового возраста мы делаем пирсинги, красим волосы, пытаемся модно (старшему поколению читать "странно") одеваться - в общем, пытаемся найти себя в этом мире. Конечно, консервативные родственники критикуют наш внешний вид, поэтому на праздники мы стараемся одеваться в такую одежду, которая не вызовет вопросов. Тем не менее, есть и смельчаки, которые готовы в свой адрес слышать различные и не очень приятные комментарии. Кстати, Юля Пыжова (Яна Енжаева) из сериала "Праздники" - как раз страдает от этого же - она слишком модная девушка для семьи, в которой мама (Мария Аронова) - бывший полицейский!

Иногда разговоры касаются не только одежды и прически, но и того, что мы не можем быстро в себе изменить. Например, худоба или полнота, маленькая грудь, густые брови, акне, излишняя маскулинность у женщин или фемининность у мужчин. Очень часто близкие за пеленой благородных намерений забывают, что все может быть связано с нездоровьем. Кому из нас хочется рассказывать, что "с нами что-то не так"?

Непрошенные советы

"В твоем возрасте пора бы взяться за ум", "Я бы тебе посоветовал так не делать". Непрошенные советы - это база праздничного вечера в кругу семьи. Советы, которых никто не просил, раздражают всегда. Родственники стараются нас поучать и наставлять на путь истинный в виду благих намерений. Аргумент в пользу этого совета - конечно возраст, что якобы означает опытность. Перед тем, как дать совет, лучше уточните у вашего родственника, а нуждается ли он в нем?

Политика

Когда все тосты произнесены, комментарии по поводу нашей "не такой" внешности отпущены и советы розданы - разговор за праздничным столом переходит к политике. Кто-то хает наше правительство, кто-то хвалит, но это все может привести не просто к спорам на кухне, а к сильной ссоре. Старайтесь не выражать свое мнение по поводу таких вопросов за праздничным столом - куда приятней поговорить о литературе!

Фото: ТНТ