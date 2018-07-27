Не готовые к пожарам дома в Приморском районе попали под прокурорский иск

Исправление найденных нарушений будет контролировать районная прокуратура.

ООО "Жилкомсервис №1 Приморского района" не подготовил несколько многоквартирных домов на улицах Беговая и Школьная к возможным пожарам, сообщает пресс-служба Прокуратуры Петербурга.

Проверка выяснила, что в некоторых домах не налажены условия для пожарной безопасности. Некоторые пожарные краны были неукомплектованы, двери и лестничные клетки не подходили под установленные стандарты огнестойкости, в холлах имелась мебель, которая могла помешать при эвакуации, а системы противопожарного водоснабжения вовремя не тестировались на работоспособность.

За угрозу жизни и здоровья жильцов прокуратура подала к "Жилкомсервису" иск. Теперь организация обязана устранить нарушения, а исполнение задачи будет отслеживать местный надзор.

Ранее мы писали, что из-за прорыва трубы замерзает оранжерея Таврического сада.

Фото: pixabay