Не исключается версия о самодельном взрывном устройстве.

Названа новая версия взрыва в автобусе в Воронеже. В Telegram-канале "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на собственный источник информации разместили сведения о том, что в общественном транспорте находилось самодельное взрывное устройство. Мощность аппарата составила 300-400 граммов в тротиловом эквиваленте. Он был без поражающих элементов. Ранее аналогичную версию подтвердил источник "Комсомольской правды", подполковник ФСБ в отставке и президент союза "Офицеры группы Альфа" Алексей Филатов.

Это похоже именно на самодельное безоболочное взрывное устройство внутри автобуса. По цвету дыма похоже на взрывчатое вещество, которое могло содержать селитру или тротиловые компоненты. Белый дым, который был, свидетельствует об этом. Алексей Филатов, "Офицеры России"

Эксперт напомнил, что его насторожили заявления очевидцев о том, что они видели долгое и яркое свечение. Это может говорить о том, что газовая составляющая при взрыве также присутствовала. Она могла быть частью взрывного устройства.

Число пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже выросло до 20. Причиной взрыва автобуса в Воронеже назвали газовый баллон у пассажирки.

Фото: Telegram / BAZA