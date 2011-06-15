Названа новая категория людей с повышенным риском смерти от коронавируса

Некоторые из них не имеют сопутствующих заболеваний, которые осложняют течение коронавируса.

Ученые из Великобритании назвали новую категорию людей, которые все чаще становятся жертвами коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что инфекция поражает людей в возрасте от 40 лет и старше, которые отказались от прививки. Причем некоторые из них были вполне здоровы и не имели сопутствующих заболеваний.

Кроме того, ученые объяснили, почему некоторые привитые пациенты умирают. Так, примерно у 5% людей на препарат не возникает иммунного ответа, такое же количество людей из-за проблем со здоровьем, которые под угрозу ставят иммунную систему, слабо реагируют на вакцину. К этой группе относят пациентов с трансплантатом. Они принимают серьезные дозы лекарств, подавляющих механизмы борьбы с инфекциями в организме. Люди с раком крови также входят в эту категорию.

При этом фактором риска остается возраст пациента. Однако вакцина значительно снижает смертность от коронавируса, но для человека в возрасте 70 лет риск смерти выше в 32 раза, если сравнивать с 35-летним человек.

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