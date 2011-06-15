Названа новая категория людей с повышенным риском смерти от коронавируса

Ученые из Великобритании назвали новую категорию людей, которые все чаще становятся жертвами коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.
Отмечается, что инфекция поражает людей в возрасте от 40 лет и старше, которые отказались от прививки. Причем некоторые из них были вполне здоровы и не имели сопутствующих заболеваний.
Кроме того, ученые объяснили, почему некоторые привитые пациенты умирают. Так, примерно у 5% людей на препарат не возникает иммунного ответа, такое же количество людей из-за проблем со здоровьем, которые под угрозу ставят иммунную систему, слабо реагируют на вакцину. К этой группе относят пациентов с трансплантатом. Они принимают серьезные дозы лекарств, подавляющих механизмы борьбы с инфекциями в организме. Люди с раком крови также входят в эту категорию.
При этом фактором риска остается возраст пациента. Однако вакцина значительно снижает смертность от коронавируса, но для человека в возрасте 70 лет риск смерти выше в 32 раза, если сравнивать с 35-летним человек.
Фото: pixabay
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