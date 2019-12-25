Названа дата отключения отопления в Сосновном Бору

Информацию предоставил глава города.

В среду, 13 мая, была объявлена дата отключения отопления в Сосновом Бору. Информацией поделился глава администрации города Михаил Воронков во время "прямой линии".

Ожидается, теплоснабжение в городе прекратится в пятницу, 15 мая. Сейчас происходит согласование соответствующего постановления.

Названа дата отключения отопления в Сосновом Бору. Об этом в среду, 13 мая, рассказал глава администрации Михаил Воронков в рамках "прямой линии".

По словам Михаила Воронкова, ожидается, что тепло в городе начнут отключать уже 15 мая. В настоящее время постановление об отключении отопления находится на согласовании.

У нас была мысль отключить раньше, но мы все-таки уже ученые в этой участи, посмотрели прогноз – прогноз был достаточно неблагоприятный, были дни холодные – и мы приняли решение, что лучше будет отключить чуть позже. отметил Михаил Воронков

Ранее мы рассказали о том, что в Выборгском районе продлевается отопительный сезон.

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