Названа дата отключения отопления в Сосновном Бору

В среду, 13 мая, была объявлена дата отключения отопления в Сосновом Бору. Информацией поделился глава администрации города Михаил Воронков во время "прямой линии".
Ожидается, теплоснабжение в городе прекратится в пятницу, 15 мая. Сейчас происходит согласование соответствующего постановления.
Названа дата отключения отопления в Сосновом Бору. Об этом в среду, 13 мая, рассказал глава администрации Михаил Воронков в рамках "прямой линии".
По словам Михаила Воронкова, ожидается, что тепло в городе начнут отключать уже 15 мая. В настоящее время постановление об отключении отопления находится на согласовании.
У нас была мысль отключить раньше, но мы все-таки уже ученые в этой участи, посмотрели прогноз – прогноз был достаточно неблагоприятный, были дни холодные – и мы приняли решение, что лучше будет отключить чуть позже.
отметил Михаил Воронков
Ранее мы рассказали о том, что в Выборгском районе продлевается отопительный сезон.
Фото: Pixabay
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