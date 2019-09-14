Ученые назвали продукт, защищающий от рака толстой кишки

Для этого они провели эксперимент с участием 1600 человек.

Разные виды лука помогают снизить риск развития колоректального рака. К такому выводу пришли китайские ученые.

В эксперименте приняло участие 800 здоровых людей, и 833 пациента со злокачественным новообразованием толстого кишечника. Ученые подсчитали, что для эффективной профилактики колоректального рака необходимо есть 16 килограммов лука в год. Наибольшего эффекта можно добиться, совмещая потребление овоща и здоровый образ жизни.

Ранее ученые назвали ранние симптомы рака поджелудочной железы. Одним из них является низкий уровень сахара в крови. Это происходит из-за того, что нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы вырабатывают инсулин.

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