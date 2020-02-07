Росконтроль назвал лучший молотый кофе в России

По ГОСТу в натуральном жареном кофе должно быть не менее 0,7 процента кофеина.

В пятницу, 7 февраля, стало известно о том, какой кофе в России соответствует ГОСТу. Соответствующие данные приводит экспертный центр Союза потребителей "Росконтроль".

Известно, что ведомство протестировало молотое кофе марок Jardin, "Жокей", Bushido, "Московская кофейня на паяхъ" и другие. Отмечается, что практически все цвета напитков варьируются от коричневого до темно-коричневого. При этом в кофе "Московской кофейни на паяхЪ" нашли "сухую пыль и дерево".

Согласно ГОСТу в натуральном жареном кофе должно быть не менее 0,7 % кофеина. В Росконтроле отметили, что Jardin и "Московская кофейня на паяхЪ" попали в список товаров с замечаниями. Остальные образцы в норме.

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