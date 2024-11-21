Наводнение с силой, которая случается раз в 1000 лет, подходит к центральной части США

Синоптики предупредили об исторических масштабах наводнений в центральной части США на этой неделе, ожидая многократных сильных ливней и гроз.

На этой неделе в центральной части США могут произойти исторические внезапные наводнения, поскольку проливные дожди и грозы будут неоднократно обрушиваться на одни и те же районы. Метеорологический сайт AccuWeather предупредил о возможном наводнении, вероятность которого составляет 1 к 1000, на территории от северо-востока Арканзаса до запада Кентукки. В наиболее пострадавших районах за пять дней выпадет столько осадков, сколько обычно выпадает за четыре месяца. В некоторых случаях это произойдёт в районах, которые могут быть подвержены наводнениям, поскольку в последние месяцы там уже выпало много осадков.

Мы обеспокоены риском опасного для жизни и исторического по масштабам внезапного наводнения, которое может перерасти в крупное наводнение на реке. Опасные ситуации могут перерасти в чрезвычайные ситуации, угрожающие жизни, за считанные секунды при такой серьёзной угрозе внезапного наводнения. заявление Джонатана Портера, главного метеоролога AccuWeather

По данным Национальной метеорологической службы, в 2025 году с вечера среды (2 апреля) по воскресенье (6 апреля) ожидаются сильные дожди, которые приведут к широкомасштабным внезапным наводнениям, особенно в Нижней части долины Огайо, на Среднем Юге и в Арканзасе. Дожди идут в центральной части США из тропиков по атмосферной реке — длинному тонкому слою атмосферы, который переносит тепло и водяной пар. Ожидается, что к выходным движение воды замедлится и фактически прекратится, что приведёт к сильному ливню в нескольких регионах. Аналитик Потрет указал, что большая область высокого давления у побережья юго-востока США будет притягивать влагу из Карибского моря и Мексиканского залива в центральную часть США.

Погодная картина будет похожа на пробку в атмосфере с повторяющимися грозами и ливнями в одних и тех же районах. Это приведёт к серьёзным проблемам с наводнениями. заявление Джонатана Портера, главного метеоролога AccuWeather

Согласно информации от AccuWeather, в некоторых районах Арканзаса, Миссури, Теннесси, Иллинойса, Индианы и Кентукки в период со среды по субботу (5 апреля) ожидается выпадение до 1,5 футов (0,5 метра) осадков. В некоторых из этих регионов в этом году уже происходили смертоносные наводнения, особенно в Кентукки, где в феврале из-за наводнения погибли по меньшей мере 24 человека. Местные синоптики ожидают, что дожди ослабнут в выходные, но реки могут продолжать разливаться и на следующей неделе. Портер отметил, что жителям пострадавших районов следует быть готовыми к переселению на возвышенности. В результате непрекращающиеся осадки сначала вызовут проблемы вдоль ручьёв, рек и в низинных районах, подверженных наводнениям, а затем перерастут в проблему разлива рек, поскольку вся вода будет стремиться стечь вниз по течению.

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