Научный руководитель Лаборатории нейронаук и поведения человека Сбера Андрей Курпатов провёл лекцию о будущем образования для учителей школ СЗФО 

Онлайн-лекцию приурочили ко Дню учителя и Всероссийскому конкурсу "Учитель года".

Известный психотерапевт и научный руководитель Лаборатории нейронаук и поведения человека Сбера Андрей Курпатов провел онлайн-лекцию для учителей Северо-Западного региона о будущем образования. В мероприятии, приуроченном ко Дню учителя и Всероссийскому конкурсу "Учитель года", приняли участие более 1000 преподавателей, представители региональных министерств образования и Сбера.

В частности, Андрей Курпатов рассказал слушателям, как меняется мозг и психика человека под воздействием информационной среды. Также он ответил на вопросы учителей об особенностях молодого поколения и трансформации системы образования.

Школа, как и семья, формирует личность ребёнка тогда, когда он только начинает познавать жизнь в разных её аспектах. И роль учителя в этом процессе сложно переоценить. Талантливый и увлечённый своим делом педагог прививает детям здоровое любопытство и тягу к новым знаниям, делая их лидерами. Для этого и самому учителю важно постоянно быть в тонусе, изучать тренды, понимать, с каким поколением он работает. Об этом наша лекция, и мы рады такому числу участников – это вдохновляет. Прокомментировал председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Алонсо

Фото: ВКонтакте / Андрей Курпатов. Официальное сообщество