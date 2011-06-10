Себастьен Роблин оценил шансы НАТО успеть помочь странам Балтии в случае конфликта с Москвой.

The National Interest назвал условие для "вторжения" России в Прибалтику. Обозреватель Себастьен Роблин считает, что успех миссии зависит от оперативность региона. Атака должна быть совершена "менее чем за 100 часов" до того, как силы НАТО успеют адекватно ответить Москве.

Автор подчеркнул, что такой сценарий развития событий он считает маловероятным. Он подразумевает переход военнослужащих через Сувалкский коридор — участок границы между Польшей и Литвой. Ширина этой зоны составляет сорок миль. По мнению специалиста, эта "брешь" между странами может стать "ахиллесовой пятой" Североатлантического альянса в случае боевых действий против РФ.

Россия попытается вторгнуться в Прибалтику только в том случае, если почувствует отсутствие возможностей и решимости у НАТО. Москва будет делать ставку на то, что страны Западной Европы не захотят рискнуть ядерной войной, чтобы освободить уже завоеванные страны Балтии. Себастьен Роблин, обозреватель NI

Эксперт напомнил, что военные могут атаковать Сувалкский коридор с нескольких направлений. Это перережет колонны войск НАТО, которые выдвинутся для помощи Прибалтике.

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