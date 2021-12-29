National Interest: РФ не станет нападать на Украину, но даст решительный ответ в случае агрессии

У Москвы нет агрессивных планов в отношении соседней страны.

Российская Федерация не станет нападать на Украину, однако даст решительный ответ в случае агрессии. Такое мнение выразил гендиректор журнала National Interest Дмитрий Саймс.

По его словам, в конце прошлого года ему удалось пообщаться с некоторыми представителями политической элиты РФ, которые заверили его в отсутствии агрессивных планов у Москвы по отношению к соседнему государству.

Запад основал весь свой режим санкций на ожидании того, что "российское вторжение" в Украину встретит жесткое местное сопротивление и быстро заглохнет, как это произошло десятилетия назад в Афганистане, что делает Москву легкой и привлекательной мишенью для наказания. Дмитрий Саймс, гендиректор NI

Он подчеркнул, что в случае агрессии в сторону России она будет действовать решительно.

Ранее в США назвали число возможных жертв при "вторжении" РФ на Украину.

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