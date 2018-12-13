Певица Наталья Штурм поражена до слез аннулированием итогов шоу "Голос. Дети"

Артистка поздравила россиян еще с одним днем Победы в мае.

Российская певица Наталья Штурм выразила восхищение дирекцией Первого канала за решение аннулировать итоги шестого сезона "Голос. Дети". Об этом пишет издание ФБА "Экономика Сегодня".

Артистка опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором поздравила всех неравнодушных телезрителей еще с одним днем Победы в мае. Штурм восхищена тем, что сегодня все-таки можно отстоять правду и вырастить своих детей в "здоровой атмосфере справедливости".

16 мая стало известно, что Первый канал аннулировал итоги шестого сезона шоу "Голос. Дети", в котором победила Микелла Абрамова. Девочка набрала 56,5 % голосов телезрителей. Многих смутили такие аномально высокие результаты, поэтому было решено провести проверку. В ходе расследования специалисты компании Group-IB выявили накрутку голосов и использование ботов.

Фото: Instagram / nataliashturm