Наталья Клячкова: чаще всего детей в Петербурге сбивают с 8 до 9 утра

Наезды случаются как на пешеходных переходах, так и во дворах.

Сегодня, 3 сентября, заместитель начальника отдела пропаганды по безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Наталья Клячкова рассказала о травмировании детей на дорогах. Она отметила, что в этом году в Петербурге сбили на пешеходных переходах, во дворах и на дорогах 47 % детей от общего количества людей.

Чаще всего молодых петербуржцев сбивают с 8 до 9 утра. Именно в это время школьники идут на занятия. Наезды случаются как на пешеходных переходах, так и во дворах. Несчастные случаи могут предотвратить простые правила поведения. Например, на переходах нельзя слушать музыку, идти в капюшоне и говорить по телефону. Кроме того, детям необходимо иметь светоотражающий значок. Подходя к дороге, надо внимательно посмотреть по сторонам и при необходимости пропустить автомобиль.

Ранее мы писали, что юную петербурженку не пустили на уроки из-за синих волос.

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