Спектакль "Настанет день…"

2 марта Театр им. Комиссаржевской представит спектакль по мотивам литературы Владимира Набокова. Начало в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

Берлин 20-30-х годов XX века. Пансион "Приют грёз". Новый Ноев ковчег. Сокрушённые души, изгнанники – они ищут покой и желают найти себя. Они покинули Россию после октябрьской революции, и угасает надежда, что когда-то теплилась внутри.

В фантазийной пьесе Юрия Лоттина собираются герои из произведений Владимира Набокова, ставших верхами его творчества: вот наш знакомый Ганин, а вот и Марианна Николаевна, и даже Человек из СССР – Алексей Кузнецов. Произведения "Нежить", "Соглядатай", "Событие", "Машенька", "Благость", стихотворения – все они. Судьбы и истории героев переплетутся здесь.

На сцене: Егор Бакулин, Евгений Иванов, Маргарита Бычкова, Анатолий Журавин, Валентина Панина, Иван Капорин и другие.

Продолжительность спектакля – 3 часа, с антрактом.

Фото: Театр им. Комиссаржевской