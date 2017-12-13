Нарушил - терпи 1,5 года: у водителей за нарушение одного и того же правила будут отбирать права

Правда, это не касается фиксации нарушений камерами.

Если водитель попадётся на одном и том же нарушении ПДД больше трёх раз, его водительское удостоверение могут отобрать сроком на год или полтора. Данную законодательную идею предложило МВД России, пишет "Водитель Петербурга".

Правда, это не касается фиксации нарушений камерами: в этом случае они не считаются повторными.

Предлагается главу 12 КоАП ("Административные правонарушения в области дорожного движения") дополнить статьей 12.38 ("Систематическое нарушение правил эксплуатации, использования транспортного средства и управления транспортным средством"). Лицо, подвергнутое три и более раз административному наказанию за совершение административных правонарушений, привлекать к административной ответственности в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет. Цитирует ТАСС слова представителя пресс-службы МВД.

Введение административной ответственности за нарушение больше трёх раз в год одних и тех же правил Госдума приняла в 2016 году в первом чтении. Второе чтение запланировано на весеннюю сессию этого года. Речь шла о превышении скорости более чем на 40, 60 и 80 км/час; о проезде на запрещающий сигнал; о невыполнении требования уступить дорогу и некоторых других нарушениях.