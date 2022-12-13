Наркоторговца с лабораторией в Ленобласти отправили на 16,5 лет в колонию

В арендованном доме мужчина организовал кустарную лабораторию, в которой незаконно произвёл с целью дальнейшего сбыта более 2 кг мефедрона и более 26 кг его смеси.

Наркоторговца с лабораторией в Приозерском районе Ленобласти отправили в колонию. Об этом 10 января рассказали в прокуратуре Ленинградской области.

Так, 38-летнего петербуржца признали виновным в производстве наркотических средств в особо крупном размере и в хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере.

В арендованном доме мужчина организовал кустарную лабораторию, в которой незаконно произвёл с целью дальнейшего сбыта более 2 кг мефедрона и более 26 кг его смеси. Суд приговорил его к 16 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Фото: Piter.tv

