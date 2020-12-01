Школьник набросился на одноклассницу с ножом в Кронштадте

В понедельник, 7 ноября, в одной из школ Кронштадта прямо на уроке произошло нападение на ученицу. 13-летнюю девочку порезал ножом её же одноклассник. Об этом сообщило издание Spb.aif.ru.
Инцидент случился во время урока рисования. Пострадавшей потребовалась помощь врачей. В пресс-службе полиции от комментариев отказались.
По информации СК РФ, Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе расследования.
Ранее мы сообщили о том, что в квартире на Просвещения нашли каннабис.
Фото: Piter.TV
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