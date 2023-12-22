Постановка "Наедине"

Спектакль пройдет 28 февраля в Балтийском доме. Начало в 19:00. Для зрителей старше 18 лет.

Мы так хотим взаимной, искренней и чистой любви, что готовы на всё, лишь бы получить желаемое. Три главных истории-исповеди, три разных героинь, которые честно и откровенно в форме монолога поделятся ими со зрителем. Эти три истории сливаются в один единый рассказ о сложных судьбах, ведь каждый из нас может нести в себе личную трагедию, из-за которой будет скорбить всю жизнь. Как далеко можно зайти ради любви, и какая будет цена за содеянное? На эти вопросы найдутся ответы после показа.

Этот спектакль подойдет не только для женской аудитории, но также для мужчин, которые хотят разобраться в тонкостях женской души, избавиться от предрассудков и стереотипов.

Проект театрального агентства "Арт-партнёр", поставленный талантливым режиссёром Никитой Кобелевым. В основе сюжета легли пьесы драматурга Дона Нигро.

Звездный состав: Виктория Исакова, Александра Ребенок, Ирина Старшенбаум.

Продолжительность спектакля 90 минут.

Фото: Pxhere