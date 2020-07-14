В Японии продемонстрировали оснащение танка изнутри.

Начиненный электроникой японский танк Type 10 показали изнутри. Ролик выложил на YouTube-канале пользователь с ником Чингис Дамбиев. Он заявил, что на кадрах продемонстрирована боевая машина, созданная компанией Mitsubishi Heavy Industries. Производитель отметил, что танк вобрал в себя "все наиболее современные наработки в области танкостроения".

Напомним, что ранее стало известно о том, что японский Type 10 будет иметь электронную систему C4I. Она позволяет совмещать возможности управления, наведения, связи и разведки.

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Видео: YouTube / Чингис Дамбиев