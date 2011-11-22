Действия Александра Камаева попали на видеозапись.

Начальника пожарной части в Москве отстранили от работы за избиение подчиненного. Об этом рассказали представители Telegram-канала Mash. По информации от источника, руководство экстренного ведомства проверяет ролик, в котором Александр Камаев нецензурно ругается на сотрудника и даже начинает применять в его отношении силу. Ранее соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях.

В кадре слышно, что Камаев кричит матом на водителя части, а также называет его щенком. После этого чиновник начинает угрожать мужчине расправой и бьет пострадавшего. После этого "герой истории" понимает, что его действия записываются на камеру мобильного устройства и начинает агрессивно требовать убрать гаджет.

По данным журналистов, Камаев вышел из себя из-за того, что водитель не успел залить топливо в специализированную технику. Начальник требует от подчиненного написать объяснительную по данному инциденту. Сотрудник заметил, что накануне дважды подходил к Камаеву с этим вопросом. Он также поинтересовался у руководителя о том, почему он позволяет себе распускать руки.

Коллеги пострадавшего обвинили мужчину в том, что именно он спровоцировал конфликт с начальником. При этом они заметили, что Камаев действительно отличается вспыльчивостью, но при этом "нормальный человек".

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Видео: Telegram / Baza