Во время ЕГЭ будет вестись онлайн-трансляция с 93 % площадок

Наблюдатели получат шанс сразу же фиксировать нарушения.

В этом году во время проведения ЕГЭ будет вестись онлайн-трансляция с 93 % площадок. Все желающие смогут посмотреть видео на официальном сайте госэкзамена и зафиксировать нарушения. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

ЕГЭ в том виде, в котором он проходил в самом начале, не отвечал заявленным требованиям. Масса нарушений, списывание, сторонняя помощь. Камеры в аудиториях исключают эту возможность. Пресс-служба Рособрнадзора

Отмечается, что на 7 % площадок, где будут сдавать ЕГЭ дети с ограниченными возможностями здоровья, онлайн-трансляции не будет. Для этой категории выпускников действуют особые правила: им разрешается приносить с собой еду в кабинет, писать ЕГЭ на 1,5 часа дольше и выходить из аудитории.

Быть или не быть обязательному ЕГЭ по географии, можно прочитать здесь.

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