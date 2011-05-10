Набиуллина: рост стоимости продуктов больше среднего показателя инфляции

Набиуллина ощутила рост стоимости продуктов больше среднего показателя инфляции. Такое мнение председатель российского Центробанка высказала в эфире YouTube-канала "Фанимани". Гостья оценила еженедельный рост цены на продуктовую корзину. Эксперт пояснила, что по ощущениям параметр превышает средний уровень инфляции.
Я покупаю продукты в интернет-магазинах с доставкой, но, конечно, я заметила, что средний чек раз в неделю вырос больше, чем показатель общей инфляции. Я не буду называть цифры.
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ
Набиуллина напомнила также о том, что персональный средний чек и общая средняя инфляция - это разные показатели. В частности, в чек не входят услуги, хотя в общем показателе инфляции этот фактор составляет 27%.
Набиуллина назвала условия появления доступного жилья в РФ.
Фото: Центробанк России
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