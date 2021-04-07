Набиуллина призвала отказаться от госрегулирования цен на продукты

Глава ЦБ призвала кабмин не увлекаться демпфером.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина призвала отказаться от государственного регулирования цен на продукты. Об этом чиновница сообщила в рамках выступления на Биржевом форуме. По мнению специалиста, административные ограничения искажает индикатор стоимости, а также препятствует развитию производства.

Конечно, на мой взгляд, от административного ограничения цен надо быстрее отказываться, потому что это искажает ценовые индикаторы в экономике и дестимулирует развитие производства. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

При этом руководительница ЦБ считает, что демпфер в нефтяной отрасли показал себя эффективно. Она призвала правительство быть аккуратным в смягчении волатильности по многим товарам и не увлекаться регулирующими механизмами. Она добавила, что мера контроля за ростом цен должна быть понятна и прозрачна в первую очередь для изготовителей. Также демпфер должен соответствовать условию нейтральности для бюджета и не подменять собой рыночное ценообразование.

ЦБ проводит стресс-тестирование экономики к климатическим рискам.

Фото и видео: YouTube / Moscow Exchange