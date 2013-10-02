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На юго-западе Японии произошло извержение вулкана
Сегодня, 8:35
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На юго-западе Японии произошло извержение вулкана

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Опасная ситуация возникла на острове Суваносэ.

В Японии произошло извержение вулкана. Об этом рассказали представители национального метеорологического управления. Специалисты уточнили, что вулкан выбросил столб пепла на территории юго-западного острова Суваносэ. Также зафиксирован выброс вулканических пород в радиусе одного километра от кратера.

Ученые предупреждают о возможной дальнейшей активности вулкана. На данный момент власти региона объявили третий уровень опасности по пятибалльной шкале. Местным жителям и туристам запретили приближаться к объекту на расстояние менее двух километров. Известно, что около вулкана проживает порядка 80 человек. Ближайшая деревня расположена в 4 км от угрозы.

Напомним, что Суваносэ - это небольшой остров, расположенный в 230 км к юго-западу от крупного города Кагосима. 

Ученые предупредили об угрозе катастрофического извержения супервулкана.

Фото: Pixabay.com
 

Теги: вулкан, извержение вулкана, суваносэ, япония
Категории: Мировые новости, Тема дня, Лента новостей, Происшествия,

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