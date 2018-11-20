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Хулигана с ломом для колки льда задержали на юго-западе Петербурга
Сегодня, 16:47
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Alena_Zinovieva

Хулигана с ломом для колки льда задержали на юго-западе Петербурга

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Мужчина угрожал своему противнику расправой.

Накануне в Кировском районе задержали хулигана, который ломом для колки льда угрожал охраннику торгового центра расправой. Об этом пишет пресс-служба УВО.

По информации ведомства, между молодым человеком и охранником ТРК на бульваре Новаторов произошел конфликт. Во время ссоры петербуржец схватил стоявший у дверей комплекса лом для колки льда и начал им размахивать, угрожая своему оппоненту расправой.

Другие сотрудники ТРК оперативно нажали на кнопку тревожной сигнализации. Прибывший на место происшествия наряд вневедомственной охраны задержал хулигана. Его доставили в полицию. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что Кокорину и Мамаеву продлили арест.

Фото: pixabay.com

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Теги: лом для колки льда, потасовка, угрожать расправой
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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