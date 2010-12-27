В Московском районе подросток совершил три разбойных нападения за час

Сначала он зашёл в цветочный ларек на Ленинском проспекте, где начал угрожать продавцам-кассирам и потребовал у них денег.

В среду, 8 августа, 16-летний разбойник с ножом прошёлся по магазинам Московского района. Об этом сообщает канал "78".

Подросток нагрянул в три магазина. Сначала он зашёл в цветочный ларек на Ленинском проспекте, где начал угрожать продавцам-кассирам и потребовал у них денег. Сотрудники магазина оказали налётчику активное сопротивление, после чего он убежал, так ничего и не похитив.

Далее подросток вошёл в салон красоты на Новоизмайловском проспекте. Там, угрожая ножом 28-летнему продавцу, он похитил из кассы тысячу рублей и после этого скрылся.

Через некоторое время подросток посетил продуктовый магазин, где отобрал у кассира сумку, в которой находились пять тысяч рублей и документы. Преступник хотел скрыться, но далеко ему уйти не удалось – полиция задержала подозреваемого. Уже возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Напомним, ранее "европеец в "бананах" ограбил заправку ради 52 рублей.

Фото: pixabay.com