На ярусолове "Гандвик-1" запустили аварийно-стояночный дизель-генератор

АСДГ поможет экипажу продержаться в открытом море несколько десятков часов, если из строя выйдут главные дизель-генераторы.

В понедельник, 1 ноября, в пресс-службе ПАО Судостроительный завод "Северная верфь" рассказали Piter.tv, что на головном ярусолове-процессоре "Гандвик-1" проекта MT1112XL, строящемся Северной верфью для Рыболовецкой компании "Вирма", выполнен пуск аварийно-стояночного дизель-генератора (АСДГ).

Благодаря АСДГ экипаж продержится в море несколько десятков часов, если из строя выйдут главные дизель-генераторы, борясь за живучесть судна в ожидании подмоги или окончания ремонта вышедшего из строя оборудования. Так, АСДГ снабдит ярусолов электроэнергией в количестве, достаточном для функционирования жизненно важных систем: освещения, связи и систем, обеспечивающих безопасность моряков.

Специалисты продолжают работы по зашивке помещений, подключению и настройке оборудования, проводят швартовные испытания. Пуск главных дизель-генераторов назначен на ноябрь.

Фото: пресс-служба ПАО Судостроительный завод "Северная верфь"