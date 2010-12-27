Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
В Смольном обсудили защиту иностранных инвестиций в проектах СПб
Сегодня, 12:43
0
lesjasap
101

В Смольном обсудили защиту иностранных инвестиций в проектах СПб

0
 
 

Правительство Петербурга обсудило с немецкими коллегами защиту иностранных вложений в проекты Северной столицы.

В Петербурге представители Аппарата вице-губернатора Сергея Мовчана обсудили вопросы и проблемы иностранных инвестиций в проекты города на Неве. Об этом сообщает "Мойка78". Эксперты собрались, чтобы определить механизмы взаимодействия с такими вложениями, а также способы защиты денежных средств зарубежных партнеров. 

В рамках заседания прошли переговоры между властями города, Генеральным консулом Германии Эльтье Адерхольдом, а также руководителем отдела гражданского права Минюста Баварии Михаэлем Штумпфом. Встреча была приурочена к 15-ти летней Неделе Германии в Северной столице. 

Отметим, что Германия остается одним из основных торговых партнеров города. По данным за 2017 год, совместно с немецкими коллегами было совершено сделок на сумму с 3,7 млрд. долларов. Товарооборот вырос на 14 процентов.

Фото: Pixabay.com
 

Все новости района
Теги: генконсул , германия , инвестиции , иностранные вложения , проекты , смольный правительство , товарооболрот
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5