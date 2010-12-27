В Смольном обсудили защиту иностранных инвестиций в проектах СПб

Правительство Петербурга обсудило с немецкими коллегами защиту иностранных вложений в проекты Северной столицы.

В Петербурге представители Аппарата вице-губернатора Сергея Мовчана обсудили вопросы и проблемы иностранных инвестиций в проекты города на Неве. Об этом сообщает "Мойка78". Эксперты собрались, чтобы определить механизмы взаимодействия с такими вложениями, а также способы защиты денежных средств зарубежных партнеров.

В рамках заседания прошли переговоры между властями города, Генеральным консулом Германии Эльтье Адерхольдом, а также руководителем отдела гражданского права Минюста Баварии Михаэлем Штумпфом. Встреча была приурочена к 15-ти летней Неделе Германии в Северной столице.

Отметим, что Германия остается одним из основных торговых партнеров города. По данным за 2017 год, совместно с немецкими коллегами было совершено сделок на сумму с 3,7 млрд. долларов. Товарооборот вырос на 14 процентов.

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