Пострадали не менее 300 человек.

На востоке Индии погибли 14 человек из-за дождей и сброса воды из водохранилищ. Об этом рассказали местные журналисты из издания Press Trust of India. В СМИ уточнили, что в настоящее время около 250 тысяч жителей региона размещены во временных пунктах. Обильные осадки накрыли восточный штат Западная Бенгалия. Подтопленными остаются населенные пункты в округах Пурба-Бардхаман, Пашчим-Бардхаман, Пашчим-Мединипур, Хаора, Хугли и Южные 24 парганы.

Власти страны транспортировали пострадавшим от стихийного бедствия брезент для палаток, питьевую воду, теплые вещи и тысячу тонн риса. К операциям по спасению населения привлекаются военные подразделения сухопутных сил Индии, а также вертолеты ВВС. Они действуют в наиболее пострадавшем округе Хугли.

Напомним, что сейчас в Индии эксперты фиксируют сезон муссонных дождей. За прошедшие две недели в стране погибло не менее 300 человек.

В Индии упал военный вертолет.

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