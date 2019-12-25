На водопроводных станциях Петербурга появятся автоматические "умные" системы управления

На Южной водопроводной станции города проходят опытно-промышленные испытания автоматической системы дозирования реагентов, применяемых для осветления невской воды.

В Петербурге продолжают внедрять современные цифровые технологии в систему водоочистки питьевой воды, передает пресс-служба "Водоканала".

Специалисты продолжают проводить опытно-промышленные испытания автоматической системы дозирования реагентов, применяемых для осветления невской воды на Южной станции. Отмечается, что водоподготовка такого города, как Петербург, является сложным многоэтапным процессом, который объединяет целый ряд методов очистки. Уже много лет на "Водоканале" работает уникальная двухступенчатая технология обеззараживания питьевой воды на водопроводных станциях, включающая использование высокоэффективного и одновременно безопасного реагента – гипохлорита натрия и ультрафиолетовую обработку воды.

В ведомстве отметили, что в технологии применяется реагентный метод удаления органических загрязнений, делающий воду бесцветной и прозрачной. Технология инновационная и дает возможность одбирать оптимальное количество реагента при изменении качества невской воды в зависимости от летнего или зимнего сезона.

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