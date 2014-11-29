Светофор на пересечении проспекта Буденного и Санкт-Петербургского шоссе отключат на выходные

Ремонтные работы будут вестись 16 и 17 февраля.

На этих выходных на пересечении проспекта Буденного и Санкт-Петербургского шоссе будет отключен светофор. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Регулировщик отключат из-за ремонтных работ. Они будут вестись с 16 по 17 февраля с 9 до 19 часов. Госавтоинспекторы напоминают, что при неработающих светофорах водители обязаны руководствоваться правилами проезда на нерегулируемых перекрестках. В эти дни необходимо обращать внимание на дорожные знаки.

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