На видео попал момент сноса памятника Назарбаеву

Протестующие в Казахстане не смогли повалить памятник вручную.

На видео попал момент сноса и падения памятника экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву в Талдыкоргане. Видео было опубликовано в телеграм-канале Mash.

На кадрах видно, что протестующие не смогли вручную повалить памятник, для этого к монументу погнали армейский грузовик. После того, как памятник упал, слышны ликующие звуки.

Напомним, что Нурсултан Назарбаев почти 30 лет был президентом Казахстана, в 2019 году он покинул пост и стал пожизненным председателем Совета безопасности Казахстана. Кроме того, в честь Назарбаева была переименована столица республики Астана – она получила название Нур-Султан.

Ранее мы писали, что авторитет Арман Дикий призвал протестующих прекратить беспорядки.

Видео: Telegram / Mash, Раньше всех. Ну почти