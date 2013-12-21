На улице Хасанской произошло возгорание

Обстоятельства случившегося уточняются.

Около 20:00 в среду, 7 июня, произошло возгорание на улице Хасанской. Об этом рассказали очевидцы.

Задымление случилось в одном из гаражей. На месте работают пожарные.

Информации о пострадавших нет. Обстоятельства случившегося уточняются.

Отметим, что сегодня же, 7 июня, в 09:31 возле дома по адресу улица Хасанская, 9 загорелся рейсовый автобус отечественной марки "Волжанин". Две спецмашины справились с пожаром уже к 09:39. Обошлось без пострадавших.

Видео: Телеграм / Раньше всех. Петербург