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На улице Хасанской произошло возгорание

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Обстоятельства случившегося уточняются.

Около 20:00 в среду, 7 июня, произошло возгорание на улице Хасанской. Об этом рассказали очевидцы. 

Задымление случилось в одном из гаражей. На месте работают пожарные.

Информации о пострадавших нет. Обстоятельства случившегося уточняются. 

Отметим, что сегодня же, 7 июня, в 09:31 возле дома по адресу улица Хасанская, 9 загорелся рейсовый автобус отечественной марки "Волжанин". Две спецмашины справились с пожаром уже к 09:39. Обошлось без пострадавших. 

Видео: Телеграм / Раньше всех. Петербург

Теги: возгорание, задымление, пожар в гаражах
Категории: Лента новостей, Происшествия, Тема дня,

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