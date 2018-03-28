На украинского пранкера, который распространял ложные сведения о количествах жертв в Кемерово, заведено уголовное дело

В то время, когда россияне скорбели по погибшим в чудовищном пожаре в ТЦ "Зимняя Вишня" в Кемерово, ураинский гражданин Никита Кувиков глумился над людской трагедией.

25 марта в Кемерово произошел страшный пожар в ТЦ "Зимняя Вишня", который унес жизни более 60 человек, большинство из которых дети.

В то время, когда россияне и граждане других стран скорбели вместе с родственниками и близкими погибших и пострадавших в пожаре, нашлись и те, которые злобствовали и сеяли панику и ненависть среди россиян. Одним из таких является гражданин Украины Никита Кувиков, известный как пранкер Евгений Вольнов, представляясь сотрудником МЧС Поздняковым, обзванивал морги города Кемерово и сообщал о 300 погибших.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Кувикова по статье "Возбуждение ненависти и вражды".

По данным следствия, он публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию. Официальный представитель СК России Светлана Петренко

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании Кувикову меры пресечения в виде ареста заочно. В ближайшее время он будет объявлен в розыск.

К слову сказать, не один он причастен в распространении ложных сведений. Многие совершенно бездумно и необоснованно распространяли и "репостили" сведения о сотнях погибших в пожаре.

Напомним, накануне в Кемерово произошел стихийный митинг, который продолжался более 11 часов. Инициативная группа среди митингующих проверила все закоулки морга и хладокомбината и убедилась, что официальные данные о погибших соответствуют действительности. На встрече с этими гражданами Владимир Путин пообещал, что расследование будет максимальным и прозрачным для населения.

Видео: YouTube