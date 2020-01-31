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На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Ропшинским и Гостилицким шоссе перекроют две полосы движения
Сегодня, 13:30
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Ропшинским и Гостилицким шоссе перекроют две полосы движения

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Работы будут идти 13 дней.

На внутреннем кольце КАД между развязками с Ропшинским и Гостилицким шоссе перекроют две полосы движения. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В период с 5 по 18 мая там будут бороться с колейностью. Вторая и третья полосы будут перекрыты, а по первой ограничат скоростной режим до 50 км/час. 

Работы будут идти в круглосуточном режиме. Сроки завершения могут скорректировать с учетом погодных условий. Водителей предупредят о проводимом ремонте с помощью информации на табло, дорожных знаков и ограждения. 

С 4 по 11 мая будут ликвидировать колейность будут на КАД у съезда с ЗСД и Дачным проспектом. 

Теги: кад, ограничения движения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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