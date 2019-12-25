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На КАД в районе вантового моста и развязки с Октябрьской набережной ограничат скоростной режим
Сегодня, 13:33
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На КАД в районе вантового моста и развязки с Октябрьской набережной ограничат скоростной режим

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Специалисты заменят шумозащитные экраны.

В четверг, 3 марта, Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад" предупредило горожан, что на КАД в  районе Большого Обуховского моста и транспортной развязки на перекрестке с автомобильной дорогой Санкт-Петербург –завод им. Свердлова – Всеволожск (Октябрьская набережная) ограничат скоростной режим.

Специалисты заменят шумозащитные экраны и введут ограничение скорости до 50 км/ч по всем четырем полосам. Работы будут проводиться с 5 марта по 1 апреля. На участке установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация.

Работы будут проводить круглосуточно, в две смены. ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные неудобства.

Фото: Piter.tv

Теги: кад, ограничение скорости, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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