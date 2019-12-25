На КАД между развязками с Пискаревским проспектом и проспектом Культуры перекроют две полосы

Рабочие будут устранять колейность покрытия с 24 по 30 августа.

С 24 по 30 августа на участке КАД между транспортной развязкой на пересечении с Пискаревским проспектом и транспортной развязкой на пересечении с проспектом Культуры (км 33+000 – км 28+377 внешнего кольца) перекроют две полосы, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничение движения связано с работами по устранению колейности покрытия. Отмечается, что по третьей четвёртой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

По словам начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Ильи Пузыревского, работы проводятся в установленном порядке схемой организации дорожного движения круглосуточно в две смены. Специалисты установят все необходимые временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и смонтируют световую сигнализацию.

Управление приносит извинения за временные неудобства и просит учитывать информацию при формировании маршрута следования.

Ранее мы писали, что капремонт на станции "Технологический институт-1" завершат к концу года.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"