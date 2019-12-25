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На юге КАД ограничат пропускную способность и полностью перекроют два съезда
Сегодня, 9:40
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

На юге КАД ограничат пропускную способность и полностью перекроют два съезда

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Водителей предупреждают о том, что сроки работ могут быть скорректированы.

На КАД в районе транспортной развязки на пересечении с Таллинским шоссе перекроют две полосы движения. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На участке будут бороться с колейностью. Движение по двум полосам путепровода перекроют с 30 апреля по 12 мая. На оставшейся полосе скорость ограничат до 50 км/час. 

Работы будут производиться одновременно на внутреннем и внешнем кольце КАД, с 80 по 81 километр, в круглосуточном режиме, в две смены. Устранять колейность будут на всех полосах.

говорится в сообщении.

Кроме того, с 4 по 10 мая будут полностью перекрыты съезды №5 и №13 с внешнего кольца КАД в Ленинградскую область. Объезд будет осуществляться по оставшимся свободным для движения съездам. Сроки окончания работ могут скорректировать из-за погодных условий. 

Ранее стало известно, какие ремонтные работы пройдут на КАД в этом году. 

 

Теги: кад, колейность, ремонт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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