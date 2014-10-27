Участок КАД от трассы Петербург-Москва сузили до двух полос

На участке кольцевой автодороги от трассы Санкт-Петербург – Москва до проспекта Обуховской обороны закроют две полосы для ремонта.

С 75 по 82 километр внешнего кольца будут перекрыты две полосы движения. На участке от автодороги Санкт-Петербург – Москва до развязки с проспектом Обуховской Обороны пройдут работы по удалению колеи. Из-за этого движение будет осуществляться только по двум полосам.

Ремонт начался в четверг, 21 сентября, и продлится до 30. Закрыты будут третья и четвертая полосы. А на первой и второй скорость будет ограничена до 50 километров в час.

В ФКУ Упрдор "Северо-Запад" добавляют ,что место ремонтных работ оборудуют временными дорожными знаками, ограничивающими скорость. Также установят водоналивные барьеры и световую сигнализацию.