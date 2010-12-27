Под Петербургом иномарка сбила пешехода и врезалась в дерево

Водитель получил травмы средней степени тяжести, пешехода увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Утром 20 сентября на 35-м км автодороги "Нарва" в Ломоносовском районе произошла серьезная авария. По предварительной версии, 31-летний мужчина с 8-летним водительским стажем на "Мазде 3" сбил пешехода, съехал в кювет и врезался в дерево. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Отмечается, что пешеход шел по краю проезжей части в попутном направлении. В результате случившегося его увезли в больницу в тяжелом состоянии. Водителя также госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

В настоящий момент выясняются обстоятельства аварии.

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Фото: Piter.TV