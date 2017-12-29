Страшные кадры из Карелии: На трассе "Кола" иномарка столкнулась с двумя грузовиками, два человека погибли

Появились фото и подробности жуткого ДТП в Карелии.

Жуткая авария с двумя погибшими произошла накануне, 28 декабря, на трассе "Кола" в Карелии.

Авария произошла в 11 часу утра в 50 километрах перед поворотом на Сегежу на 669 километре трассы "Кола". После затяжного поворота автомобиль "Сааб" решил обогнать попутный грузовик "Даф" с полуприцепом и выехал на полосу встречного движения, где в это время ехал грузовик "Мерседес" с полуприцепом. Произошло столкновение "Сааб" и "Мерседеса", после чего легковую машину отбросило на грузовик "Даф".

После мощных ударов от легкового автомобиля осталось искореженное железо. Водитель 1993 года рождения и пассажирка 1987 года рождения погибли на месте аварии. Спасателям пришлось с помощью специнструментов деблокировать погибших из деформированного автомобиля. Грузовые автомобили получили механические повреждения. Одного из них развернуло и вынесло с трассы. Водители грузовик серьезных травм не получили.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства смертельной аварии.

Фото: ГУ МЧС Карелия, Сергей Федоров

Видео: Михаил Иванов, Антон Барашков