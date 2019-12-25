Авария произошла сегодня у дома 3 по улице Дровяной.

В среду, 25 марта, стало известно о том, что на сутки в Адмиралтейском районе ограничат движение транспорта из-за аварии на теплосетях. Об этом сообщает пресс-служба "Теплосети".

Ограничение движения автотранспорта коснулось участка по Дровяной улице от Рижского проспекта и до 10-й Красноармейской улицы.

Известно, что авария произошла сегодня утром у дома 3 по улице Дровяной. В настоящее время, на месте работает оперативная бригада. Отмечается, что местных жителей перевели на резиновую схему теплоснабжения.

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