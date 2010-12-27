В Петербурге рабочий получил тяжелые травмы в результате падения

Гражданин Узбекистана получил тяжелые травмы на стройке.

В Петербурге в Выборгском районе рабочий из Узбекистана получил серьезные травмы. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Известно, что 29-летнего мужчину обнаружили у строящегося дома с открытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа, травмами грудной клетки и живота, повреждением внутренних органов, закрытым переломом таза и переломом левой бедренной кости.

Гражданина Узбекистана госпитализировали в больницу. По предварительной информации известно, что рабочий упал в лестничный пролет.