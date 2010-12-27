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В Петербурге рабочий получил тяжелые травмы в результате падения
Сегодня, 12:53
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Shdaria
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В Петербурге рабочий получил тяжелые травмы в результате падения

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Гражданин Узбекистана получил тяжелые травмы на стройке.

В Петербурге в Выборгском районе рабочий из Узбекистана получил серьезные травмы. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Известно, что 29-летнего мужчину обнаружили у строящегося дома с открытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа, травмами грудной клетки и живота, повреждением внутренних органов, закрытым переломом таза и переломом левой бедренной кости.

Гражданина Узбекистана госпитализировали в больницу. По предварительной информации известно, что рабочий упал в лестничный пролет. 

 

Теги: новости спб , петербург , происшествия спб
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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