На станции Ржевка товарный поезд увез мужчину, который пытался через него перелезть

Неудачей закончилась попытка пенсионера перебраться через платформу товарного поезда.

На железнодорожной станции Ржевка двое мужчин предприняли попытку перебраться через пути, на которых стоял товарный поезд. Эпизод попал на видео очевидцев, позже выложенное в группу "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" в соцсети ВКонтакте.

На записи видно, как один из предприимчивых пешеходов пролезает между вагонами и цепляется за что-то одеждой. Освободиться ему удается буквально за мгновение до того, как поезд трогается с места.

Второй герой ролика выбирает верхний путь и пытается перелезть через вагон-платформу. У него получается забраться на площадку, когда состав приходит в движение. Мужчине - судя по видео - пенсионеру, не удается спрыгнуть с вагона, и он уезжает на поезде за пределы кадра. В каком месте завершилось его неожиданно начавшееся путешествие по железной дороге сейчас устанавливается.

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Видео: ВКонтакте/ДТП И ЧП. Санкт-Петербург