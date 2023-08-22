На стадионе "Рощино Арена" в Ленобласти прошел фестиваль "Дым над водой. От классики до рока"

В этом году концепция музыкального события была обозначена символично – "Седьмое чудо света".

На стадионе "Рощино Арена" 27 июля состоялся VII фестиваль "Дым над водой. От классики до рока". В этом году концепция музыкального события была обозначена символично – "Седьмое чудо света". На площадке фестиваля прозвучала музыка семи разных жанров – симфоническая и оперная, эстрада, рок, фолк и этно. Особое место занимал кроссовер – жанр, в основе которого – смешение разных музыкальных элементов и стилей. Ярким дополнением праздника стало народное караоке с симфоническим оркестром, полюбившееся всем участникам.

Впервые фестиваль прошел на настоящем стадионе, выйдя из природного ландшафта. Можно сказать, что мы устроили свои музыкальные олимпийские игры. Это результат огромной работы команды, слаженной работы всех служб и фантастического подвига симфонического оркестра. Впервые в моей карьере мы играли безостановочно на сцене шесть часов – это невероятно. Музыкальные эксперименты, потрясающие артисты, множество премьер. В программе фестиваля было 59 номеров – это рекордное количество выступлений за всю историю проекта. Я благодарен правительству Ленинградской области и лично Александру Юрьевичу Дрозденко за поддержку и воплощение самых смелых идей. Михаил Голиков, художественный руководитель фестиваля

Также Михаил Голиков отметил, что исполнители из стран БРИКС уже выразили желание участвовать, что может сделать VIII фестиваль "Дым над водой. От классики до рока" международным.

Фото: предоставлено организаторами фестиваля