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Смольный выделит 9 млрд рублей в 2018 году на содержание дорог
Сегодня, 13:59
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Shdaria
199

Смольный выделит 9 млрд рублей в 2018 году на содержание дорог

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В Петербурге проходят конкурсы на подрядчиков, которые будут ответственными за качество дорог.

В Петербурге Смольный объявил конкурсы на подрядчиков, которые будут обеспечивать дороги в Северной столице в 2018 году. Об этом сказано в документе, которое опубликовано на сайте государственных закупок.

Из текста документа становится ясным, что 13 конкурсов объявлено комитетом по благоустройству. Общая стоимость которых - 9 миллиардов рублей. Подрядные организации должны будут следить за земляными полотна, чтобы те находились в хорошем состоянии. Также они будут обязаны ликвидировать повреждения и проводить уборку.

Итоги конкурса объявят 15 декабря текущего года.

Теги: дороги спб , новости петербург , новости спб , петербург , содержание дорог
Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб

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    Сегодня 14:00

    Только лучше дороги от такой суммы не станут.

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