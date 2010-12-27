Смольный выделит 9 млрд рублей в 2018 году на содержание дорог

В Петербурге проходят конкурсы на подрядчиков, которые будут ответственными за качество дорог.

В Петербурге Смольный объявил конкурсы на подрядчиков, которые будут обеспечивать дороги в Северной столице в 2018 году. Об этом сказано в документе, которое опубликовано на сайте государственных закупок.

Из текста документа становится ясным, что 13 конкурсов объявлено комитетом по благоустройству. Общая стоимость которых - 9 миллиардов рублей. Подрядные организации должны будут следить за земляными полотна, чтобы те находились в хорошем состоянии. Также они будут обязаны ликвидировать повреждения и проводить уборку.

Итоги конкурса объявят 15 декабря текущего года.