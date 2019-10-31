Со склада в Горелово конфисковали 15 тыс. бутылок питьевой воды

Юридическое лицо привлекли к ответственности.

В производственной зоне Горелово обнаружили огромную партию питьевой воды без надлежащих маркировок. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

Прокуратура Ломоносовского района выявили, что на одном из складов в северной части производственной зоны на хранении находились более 15 тыс.бутылок с водой. На маркировках отсутствовали сведения о ее основном составе. Кроме того, указанные на этикетках технические условия не совпадали со сведениями из декларации соответствии.

По итогам проверки был инициирован вопрос о возбуждении административного дела по ч.2 ст. 15.2 КоАП РФ.

По решению мирового судьи виновное юридическое и должностное лицо привлекли к административной ответственности в виде штрафа. Партию воды конфисковали.

Ранее в Горелово закрылся "самый проблемный" изолятор Ленобласти.

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